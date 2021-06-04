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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Таджикистан хочет коридор через нашу Алайскую долину

Сегодня рано утром Пограничная служба ГКНБ сообщила об очередном обострении на кыргызско-таджикской границе. В ведомстве обстановку охарактеризовали как напряженную. Чуть позже как относительно стабильную.

По данным Погранслужбы, таджикская сторона сегодня в 3.00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, зайдя в глубь территории Кыргызстана до 1 тысячи метров. К 6.00 таджикистанцы отошли от установленного контейнера на 600 метров.

«С таджикской стороны наблюдается скопление личного состава военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике. Подразделения, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке границы, перешли на усиленный вариант несения службы», — сообщили в Погранслужбе.

Политолог Марс Сариев, комментируя 24.kg ситуацию, отметил, что сложившееся напряжение на кыргызско-таджикской границе свидетельствует о нерешенности пограничных вопросов.

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«Пока будет оставаться напряженность на баткенском направлении, будут появляться новые очаги, например, так появился новый участок — Чон-Алай. Ситуация является следствием того, что Таджикистан сейчас блокирован. Там внутри растет социальная напряженность. Таджикские граждане не могут выехать в Россию через Кыргызстан, а это наиболее дешевый способ транзита в РФ. Не могут вывозить плодоовощную продукцию, потому что обычно товар шел через Кыргызстан. Узбекистан не заинтересован в том, чтобы конкурент в лице Таджикистана перебил узбекские потоки в Россию. В этих условиях таджикская сторона очень внимательно приглядывается к созданию коридора в сторону Китая», — сказал эксперт.

Политолог считает, что возникшая напряженность не случайна и таджикская сторона таким образом хочет на неописанных участках застолбить за собой именно эту территорию, чтобы проложить круглогодичный коридор в Китай.

По мнению Марса Сариева, Алайская долина является именно тем удобным коридором, где нет высоких перевалов, не надо строить туннели, можно провести маршрут из Душанбе с выходом на Кашгар. Как раз там находится наш КПП «Карамык».

«Это долгосрочная стратегия Таджикистана, который находится, как я уже сказал, в блокаде. Если гипотетически Таджикистан сможет проложить коридор в Китай через Алайскую долину, решив вопрос или военным путем в результате конфликта с Кыргызстаном, или мирным путем через демаркацию границ, тогда огромный персоязычный пояс от Афганистана и Ирана сможет соединиться с Китаем через Таджикистан, минуя Казахстан, Узбекистан, то есть тюркоязычные государства. Поэтому здесь замешана большая политика», — высказал мнение он.

Он напомнил, что сейчас США выводят свои войска из Афганистана и тоже ведут политическую игру с официальным Душанбе, являющимся яблоком раздора между Америкой и Россией, которая не хочет, чтобы американцы размещали свои войска в Таджикистане.

«А для американцев это самая удобная позиция. Думаю, напряженность в нашем регионе будет нарастать, если таджикские власти продолжат нарушать имеющиеся договоренности сторон. Поэтому нужно очень внимательно отслеживать эти процессы, принимать превентивные меры, усилить политический и дипломатический диалог. Нужно большое внимание уделить Чон-Алайскому району, может тоже придать ему особый статус, чтобы Таджикистан не мог претендовать на спорные участки. Надо очень быстро, системно принимать решительные меры», — заключил Марс Сариев.

Отметим, что депутат Жогорку Кенеша Аккулу Бердиев еще 19 мая предупреждал, что в Чон-Алае неспокойно. Он говорил, что таджикская сторона нарушает линию границы. Однако чиновники не отреагировали.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196471/
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