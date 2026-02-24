Почему политические кризисы в Кыргызстане повторяются: взгляд политолога

Кыргызстан вновь обсуждает природу политической нестабильности, и, по мнению политолога Марса Сариева, причины коренятся куда глубже, чем привычные объяснения борьбой элит или экономическими трудностями.

Фото из интернета

Эксперт отмечает, что кыргызское общество исторически сложное и многослойное: сильные региональные различия, активная гражданская среда, несколько центров влияния и высокая вовлеченность населения в политические процессы. Такое общество требует гибких и многоуровневых механизмов управления.

По словам Марса Сариева, многие кризисы в стране возникают из-за стремления власти упростить политическую систему. Вертикаль усиливается, решения концентрируются в узком кругу, а пространство публичных дискуссий сужается. На короткой дистанции это создает ощущение порядка, но в долгосрочной перспективе ведет к накоплению скрытого напряжения.

Эксперт напоминает о кибернетическом Законе Эшби: «сложной системой нельзя эффективно управлять простыми методами». Когда институты — парламент, партии, общественные площадки — ослаблены, обратная связь между обществом и властью разрывается.

Проблемы перестают проговариваться и накапливаются до момента, когда единственным выходом становится улица.

С этой точки зрения события 2005, 2010 и 2020 годов, по мнению Сариева, выглядят не случайными всплесками нестабильности, а механизмом «вынужденной перезагрузки» политической системы, когда накопленные противоречия прорываются одновременно.

Политолог подчеркивает, что устойчивость достигается не усилением контроля, а способностью государства слышать общество и перерабатывать конфликты внутри институтов. Там, где эта связь работает, кризисы становятся управляемыми. Там, где ее нет, — политическая система периодически «перегружается».

По мнению эксперта, Кыргызстан все еще ищет ту модель государственного устройства, в которой сложность общества будет соответствовать сложности механизмов управления. И от этого совпадения зависит, смогут ли политические кризисы перестать быть нормой и превратятся в редкое исключение.