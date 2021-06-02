Дело «Кумтора». Адвокат рассказал, в чем обвиняют Исхака Пирматова

Первомайский районный суд Бишкека избрал экс-депутату парламента Исхаку Пирматову меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО ГКНБ.

Адвокат Тимур Карабаев заявил, что обвинение, предъявляемое бывшему нардепу, необоснованное и голословное. По его данным, Исхака Пирматова подозревают в том, что в 2012 году в бытность его депутатом Жогорку Кенеша он воздержался от голосования по вопросу национализации «Кумтора».

«Вместе с Садыром Жапаровым, который на тот момент был депутатом, разрабатывался проект постановления о национализации «Кумтора». Тогда Пирматов был главой комитета по топливно- энергетическому комплексу и якобы выполнял определенные поручения спикера парламента Асылбека Жээнбекова и других депутатов. Он якобы проводил переговоры с коллегами о том, чтобы проект Садыра Жапарова не прошел. По версии следствия, был разработан альтернативный проект другого нардепа, предусматривающий другие меры по «Кумтору», — сказал Тимур Карабаев.

Он отметил, что обвинения, предъявленные Исхаку Пирматову, очень опасны, поскольку депутат обладает иммунитетом и не должен отвечать за мнение, которое было высказано им. «По проекту национализации «Кумтора» Пирматов воздержался от голосования. Это его решение привязывают к тому, что он имеет отношение к лоббированию определенных интересов. Возможно, это связано с тем, что он не поддержал проект», — добавил адвокат.

Напомним, по делу «Кумтора» задержали экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. Депутат парламента Торобай Зулпукаров водворен в СИЗО ГКНБ на два месяца. Допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.