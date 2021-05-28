Бывшему премьеру Мухаммедкалыю Абылгазиеву продлили содержание под стражей

Экс-премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву продлили меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека.

Уточняется, что бывший глава правительства будет содержаться под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 июля.

Напомним, экс-премьера обвиняют в незаконном обогащении. Кроме того, по версии следствия, Мухаммедкалый Абылгазиев, будучи премьер-министром, подписал постановление, по которому ЗАО «Кумтор Голд Компани» дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота. Общая площадь рудника увеличилась более чем в два раза и составила 26,3 тысячи гектаров, включая несколько ледников и заповедную территорию. Мухаммедкалыя Абылгазиева водворили в СИЗО ГКНБ.