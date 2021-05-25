Повторные выборы в трех городах. Президент должен подписать указ до 19 июня

Президент Садыр Жапаров должен подписать указ о назначении повторных выборов в Бишкеке, Оше и Токмаке не позднее 19 июня. Об этом сообщили в ЦИК.

По словам члена Центризбиркома Тынчтыка Шайназарова, отсчет начался со дня вынесения ЦИК решения об аннулировании итогов голосования в столице, то есть 19 мая. «У главы государства есть 30 дней после вынесения постановления Центризбирком. Если бы какая-нибудь партия решила бы обжаловать его, неважно в Бишкеке, в Оше или Токмаке, то отсчет начался бы со дня оглашения решения Верховного суда. Поскольку ни одна из политорганизаций в суд не обратилась после последнего заседания ЦИК, то начинаем считать с этого дня», — сказал Тынчтык Шайназаров.

Таким образом, до 19 июня должны быть назначены повторные выборы. Вероятно, что голосование придется либо на 11 июля, либо на 18-е, смотря когда Садыр Жапаров подпишет указ. Но сделать он это должен до 19-го включительно. Тынчтык Шайназаров

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. Отменены итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.

Дата повторного голосования еще не назначена. Уточняется, что сроки подачи уведомлений, регистрации партий и агитации сокращаются на треть.