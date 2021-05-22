Заявитель сможет подать заявку на патент в электронном формате. Будут льготы

Министерство экономики и финансов инициирует поправки в закон, регулирующий оформление и выдачу патентов на объекты интеллектуальной собственности.

По словам разработчиков, согласно действующим нормативным правовым актам, заявку можно подавать лишь в бумажном виде в Кыргызпатент или направлять по почте. Предлагается внести изменения, касающиеся электронной подачи заявок.

Внедрение системы электронной подачи заявок упростит процедуру.

Заявителю предоставляется возможность использовать систему электронной подачи заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности и получать уведомления в электронном виде до завершения делопроизводства через личный кабинет.

Проектом постановления предусматриваются льготы по оплате пошлины. В случае подачи заявки в электронном виде скидка составит 15 процентов.