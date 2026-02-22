Высылать детей мигрантов после 18 лет из России предлагает правительство РФ. В Государственную думу поступил проект закона о выезде из страны детей трудовых мигрантов после наступления совершеннолетия. Документ опубликован в электронной базе.

Отмечается, что депутаты рассмотрят законопроект с запретом на выдачу патента мигрантам с низкими доходами. Кроме того, согласно инициативе правительства, дети иностранцев по достижении 18 лет должны будут покинуть страну или самостоятельно получить патент.

Инициатива подразумевает, что дети мигрантов смогут оставаться в России только на время действия разрешения на работу их родителя, а также при условии оплаты иностранцем фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц — на себя и на каждого ребенка. По достижении 18 лет дети мигрантов должны будут в течение месяца выехать из страны или подать заявление на получение собственного разрешения на работу.

Кроме того, в проекте содержится запрет на выдачу или продление трудового патента мигрантам с доходами ниже прожиточного минимума. В заявке будет отказано, если «сумма доходов иностранного гражданина составляет менее прожиточного минимума в расчете на себя и каждого члена семьи, находящегося в Российской Федерации на его иждивении, вв среднем за каждый месяц периода», — говорится в проекте.