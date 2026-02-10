11:05
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Происшествия

Налоговик в Бишкеке присвоил 600 тысяч сомов через фальшивые патенты

В Бишкеке задержали инспектора управления Налоговой службы по Ленинскому району. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Следствие установило, что старший инспектор отдела по контролю подакцизных групп товаров Ш.У.У. незаконно оказывал «консультативные услуги» бухгалтерским компаниям.

С начала 2024 года подозреваемый получил от предпринимателя более 600 тысяч сомов. За это инспектор обещал помощь в оформлении налоговых патентов. Однако вместо законных документов выписывал поддельные и не вносил их в единую базу налогоплательщиков. Все полученные деньги присваивал.

Сотрудники госкомитета задержали Ш.У.У. и водворили в СИЗО ГКНБ.

Правоохранительные органы проводят дополнительные следственные действия, чтобы установить других должностных лиц, причастных к этой коррупционной схеме.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/361315/
просмотров: 309
Версия для печати
Материалы по теме
Земельная коррупция: в Кара-Куле задержали начальника управления архитектуры
Скандал в городе Ош: архитекторов арестовали за поддельные проекты новостроек
Задержаны сотрудники Госцентра по регистрации транспортных средств
Садыр Жапаров: Эпоха купленных прав закончилась — экзамены полностью ушли ИИ
Государству возвращено 352 миллиарда сомов — масштаб шокировал даже силовиков
Коррупция. В Южной Корее бывшую первую леди приговорили к 20 месяцам тюрьмы
В парламенте критикуют инициативу 10-месячного обучения на водительские права
Подделка документов. В Айтматовском районе незаконно выдали 56 участков
ГКНБ: Экс-глава ГНС признал вину, государству вернули 4,3 миллиарда сомов
В Украине НАБУ продолжает разоблачать коррупцию во власти: обыски у Арахамии
Популярные новости
В&nbsp;РФ&nbsp;кыргызстанку обязали вернуть в&nbsp;бюджет незаконно полученные детские пособия В РФ кыргызстанку обязали вернуть в бюджет незаконно полученные детские пособия
МВД выявило проекты с&nbsp;признаками финансовой пирамиды под названием JDC и&nbsp;MASDAR МВД выявило проекты с признаками финансовой пирамиды под названием JDC и MASDAR
Кровавый итог улака в&nbsp;Узгене: десятки лошадей погибли во&nbsp;время игры Кровавый итог улака в Узгене: десятки лошадей погибли во время игры
Фиктивное обучение за&nbsp;деньги: в&nbsp;Чуйской области задержаны директора автошкол Фиктивное обучение за деньги: в Чуйской области задержаны директора автошкол
Бизнес
&laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo;: все для вашего бизнеса в&nbsp;MKassa «Ноль на миллион»: все для вашего бизнеса в MKassa
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
10 февраля, вторник
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 февраля Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 февр...
10:55
В пилотировании ваучерного механизма в КР участвует 262 детских сада
10:51
Налоговик в Бишкеке присвоил 600 тысяч сомов через фальшивые патенты
10:51
Реализацию проекта «Зеленые города» обсудили Минприроды и GIZ
10:42
Не ждать умных и развитых. Эдиль Байсалов о реформе школьного образования