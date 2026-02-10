Налоговик в Бишкеке присвоил 600 тысяч сомов через фальшивые патенты

В Бишкеке задержали инспектора управления Налоговой службы по Ленинскому району. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Следствие установило, что старший инспектор отдела по контролю подакцизных групп товаров Ш.У.У. незаконно оказывал «консультативные услуги» бухгалтерским компаниям.

С начала 2024 года подозреваемый получил от предпринимателя более 600 тысяч сомов. За это инспектор обещал помощь в оформлении налоговых патентов. Однако вместо законных документов выписывал поддельные и не вносил их в единую базу налогоплательщиков. Все полученные деньги присваивал.

Сотрудники госкомитета задержали Ш.У.У. и водворили в СИЗО ГКНБ.

Правоохранительные органы проводят дополнительные следственные действия, чтобы установить других должностных лиц, причастных к этой коррупционной схеме.