Александр Лукашенко: Говорим о вакцинации населения, но встретиться не можем

«Говорим о том, что и вакцины у нас хорошие, и вакцинируем население в больших объемах, это правда. Но вот как-то не можем встретиться», — заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Мне так подумалось, что и Казахстан как-то раньше был более гостеприимным, часто в гости приглашал как председатель различных мероприятий. А сейчас почему-то закрылись», — посетовал он.

При этом лидер Беларуси еще раз напомнил своим коллегам по ЕАЭС о принятом ранее решении встретиться в октябре в Минске в очном формате. «Еще раз приглашаю вас в столицу Беларуси. Буду рад вас всех встретить. Думаю, не пожалеете», — заявил он.

При этом Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость обеспечения свободного передвижения граждан ЕАЭС по союзу.

Он рассказал о действиях в этом направлении Евросоюза и призвал последовать его примеру.

«Мы уже законопатили людей в границах национальных государств. Дальше уже некуда. Смею напомнить, что в течение почти двух лет, что существует эта так называемая пандемия, небольшая Беларусь никогда не закрывала для вас своих границ: и для ваших граждан, и для субъектов хозяйствования. Давайте здесь более активно действовать», — призвал президент Беларуси.