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Власть

Садыр Жапаров: Интеграция в ЕАЭС — приоритетное направление для Кыргызстана

«Интеграция в рамках ЕАЭС была и остается приоритетным направлением для Кыргызстана», — заявил сегодня президент Садыр Жапаров на заседании Высшего евразийского экономического совета.

Глава государства заверил, что республика намерена и далее продолжать активную и плодотворную работу в рамках союза, основываясь на обеспечении взаимовыгодного сотрудничества, принципах рыночной экономики и учета национальных интересов сторон. При этом он отметил, что год председательства Казахстана в ЕАЭС начался плодотворно. За короткий промежуток времени правительства не только приняли план реализации стратегических направлений евразийской интеграции до 2025 года, но и начали его воплощать.

Садыр Жапаров также остановился и на основных направлениях работы союза. Он подчеркнул, что в перспективе создание инфраструктуры товаропроводящей торговой системы не только снизит транспортные издержки, но и поможет объединить континент воедино. Мировые вызовы, с которыми странам ЕАЭС пришлось столкнуться в прошлом году и в начале 2021-го, выявили необходимость укрепления совместных усилий, направленных на преодоление посткризисных последствий. Результатом должно стать обеспечение устойчивых темпов развития союза путем внедрения новых механизмов торгово-экономического взаимодействия, способствующих оперативному реагированию и адаптации к любым изменениям во внешней конъюнктуре.

«В этом направлении договор о союзе предусматривает разработку и реализацию совместных действий для достижения сбалансированного развития экономик наших стран. Нам необходимо выявлять новые конкурентные преимущества каждого государства ЕАЭС и целесообразность их использования в повышении интеграционного потенциала союза. Ведь нынешнее непростое время показывает необходимость изменения основного фокуса союза на развитие перспективных направлений сотрудничества и эффективного использования имеющихся ресурсов», — заявил президент Кыргызстана.

Садыр Жапаров уверен, что этот шаг несет за собой расширение возможностей совместного использования научно-технологического и производственного потенциала союза на основе объединения усилий по развитию и внедрению новых технологий, импортозамещению, разработке и реализации совместных программ развития.

«Особо хотелось бы отметить, что показателем развития интеграции помимо свободного передвижения товаров является реализация совместных масштабных инфраструктурных проектов. Необходимо усилить работу по внедрению механизма реализации значимых проектов, способных стать символами евразийской интеграции», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194830/
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