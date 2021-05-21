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Власть

Назначены руководители структурных подразделений администрации президента

Президент Садыр Жапаров подписал указы, согласно которым назначены руководители ряда структурных подразделений администрации главы государства. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Заместитель заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства Адилет Джанузаков назначен заведующим отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций администрации президента.

Глава пресс-службы Государственной налоговой службы Эркин Сазыков стал заведующим отделом аналитической работы и информационного обеспечения службы информационной политики.

Специальный представитель правительства по приграничным вопросам Назирбек Борубаев стал специальным представителем кабинета министров по приграничным вопросам администрации президента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194777/
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