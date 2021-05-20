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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

ЦИК назначила выборы мэров в 13 городах

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов постановила назначить выборы мэров в городах: Баткене, Джалал-Абаде, Сулюкте, Балыкчи, Кызыл-Кие, Исфане, Айдаркене, Кадамджае, Кербене, Шопокове, Кайынды, Кемине, Орловке.

Избирать градоначальников будут новые составы горкенешей. Итоги выборов, прошедших 11 апреля, в этих городах признаны состоявшимися. Протоколы ТИКов еще 12 городов поступили на утверждение в Центризбирком.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. Отменены итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.

Дата повторного голосования еще не назначена. Уточняется, что сроки подачи уведомлений, регистрации партий и агитации сокращаются на треть.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194606/
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