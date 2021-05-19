Отмена итогов выборов в Оше. Одна из партий обратилась в Генпрокуратуру

Партия «Улуу Журт», участвующая в местных выборах в Оше, обратилась в Генпрокуратуру. В политорганизации объяснили почему.

По мнению представителей партии, чиновники, не выполнявшие в ходе выборов свои обязанности надлежащим образом или, наоборот, превысившие свои полномочия в угоду собственным интересам, должны понести уголовное наказание. Речь о мэре южной столицы Таалайбеке Сарыбашове.

В партии полагают, что градоначальник использовал админресурс в пользу одной из политорганизаций, ставшей фаворитом гонки.

Напомним, в выборах в городской кенеш Оша участвовали девять партий. Преодолели семипроцентный барьер «Ата Журт Кыргызстан», «Улуттар биримдиги», «Ыйман нуру» и «Ынтымак». «Ишеним», «Улуу Журт», «Республика», «Бир Бол» и «Бутун Кыргызстан», а также выигравшая партия «Улуттар биримдиги» выразили недовольство результатами выборов и направили обращение президенту.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.