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Власть

Глава Нацбанка объяснил, почему гражданам не могут запретить брать кредиты

Сегодня на заседании парламента депутат Айнуру Алтыбаева подняла вопрос получения быстрых кредитов.

По ее словам, сейчас рекламируются кредиты, которые оформляются за три часа или за день. Люди занимают деньги для свадеб и похорон. Она спросила, ведет ли Нацбанк надзор за компаниями, выдающими заем.

Глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов ответил, что запретить людям брать кредит никто не может.

«Клиент сам решает, брать кредит или нет. Мы не можем его ограничить. Ранее депутаты предлагали не выдавать кредиты тем лицам, у кого имеется единственное жилье, но потом от этой идеи отказались. Нацбанк проводит тренинги по финансовой грамотности, снимает ролики, проводит разъяснительную работу среди населения. Сейчас хотим запустить проект по финансовой грамотности в школах», — сказал Толкунбек Абдыгулов.

Ссылка: https://24.kg/vlast/194461/
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