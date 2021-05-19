Дональд Трамп попал под уголовное расследование в США

Генеральная прокуратура Нью-Йорка сообщила об уголовном расследовании в отношении компании бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

«Мы проинформировали Trump Organization, что наше расследование в отношении организации уже не является чисто гражданским. Сейчас мы активно ведем расследование в уголовном ключе совместно с районной прокуратурой Манхэттена», — говорится в заявлении представителя прокурора штата Нью-Йорк Фабиена Левая.

В 2020 году большое жюри в рамках дела, которое ведет окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, затребовало финансовые документы Trump Organization за последние восемь лет.

Ранее Сайрус Вэнс заявлял, что идет криминальное расследование финансовых дел Дональда Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. В августе суд отказался рассматривать прошение адвокатов экс-президента о запрете доступа к его финансовым документам.

Финансовые документы Дональда Трампа, прежде всего налоговые декларации, стали предметом интриг еще в ходе предвыборной кампании 2016-го. В отличие от сложившейся практики, он не сделал достоянием гласности сведения о своих финансовых делах, сославшись на то, что его бизнес и декларации проходят финансовый аудит.