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Власть

За воспрепятствование деятельности журналистов хотят наказывать только штрафом

За воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов в новом Уголовном кодексе предлагается наказывать лишь наложением штрафа. Об этом на круглом столе сообщила доктор юридических наук Лейла Сыдыкова.

По ее словам, ранее за это преступление следовало наказание в виде штрафа от 200 до 300 расчетных показателей (от 20 до 30 тысяч сомов). В новом Административном кодексе предлагается снизить штраф до 100 расчетных показателей (10 тысяч сомов).

«Вроде гуманизировали, но насколько это справедливо? В действующем законодательстве за воспрепятствование деятельности журналистов должностное лицо наказывается штрафом от 300 до 600 расчетных показателей (от 30 до 60 тысяч сомов) либо лишением права занимать определенные должности. Теперь человек может заплатить штраф и работать дальше», — сказала Лейла Сыдыкова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194311/
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