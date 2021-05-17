Кыргызстан установит дипломатические отношения с Антигуа и Барбудой

Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение об одобрении совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Антигуа и Барбудой.

Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Великобритании и Северной Ирландии уполномочивается на подписание совместного коммюнике с правом внесения изменений и дополнений непринципиального характера.

Антигуа и Барбуда — независимое государство, в состав которого входят одноименные острова и еще несколько маленьких. Является членом Содружества наций и расположено между Карибским морем и Атлантическим океаном.