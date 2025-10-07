Скандал. Трамп приказал прекратить все дипломатические контакты с Венесуэлой

Дональд Трамп приказал прекратить все дипломатические контакты с Венесуэлой. Президент США прекратил все попытки достичь дипломатического соглашения с Венесуэлой, что открывает путь для потенциальной эскалации военных действий против наркокартелей или правительства Николаса Мадуро, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что переговоры с президентом Венесуэлы и другими представителями венесуэльских властей вел спецпосланник главы США Ричард Гренелл. Однако на прошлой неделе президент США позвонил ему и потребовал прекратить все дипломатические контакты, включая переговоры с Николасом Мадуро.

В публикации говорится, что Трамп был разочарован нежеланием Мадуро выполнить требование США о добровольном отказе от власти и продолжающимися заявлениями венесуэльских чиновников о своей непричастности к наркоторговле.

Американские чиновники рассказали, что администрация разработала несколько планов военной эскалации, включая операции по отстранению Мадуро от власти.

Сам Николас Мадуро заявил, что цель США — свергнуть его, чтобы «создать марионеточное правительство» и захватить природные ресурсы Венесуэлы.

Напомним, в начале сентября американский лидер отправил в южную часть Карибского моря восемь военных кораблей, объяснив это борьбой с наркотрафиком. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал действия США «враждебной осадой» и обратился в ООН с просьбой «оказать содействие в соблюдении территориальной целостности и суверенитета страны». В ответ глава Белого дома заявил, что венесуэльский катер с наркотиками военные США потопили в Карибском море.