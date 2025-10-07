14:10
USD 87.45
EUR 102.03
RUB 1.06
Власть

Скандал. Трамп приказал прекратить все дипломатические контакты с Венесуэлой

Дональд Трамп приказал прекратить все дипломатические контакты с Венесуэлой. Президент США прекратил все попытки достичь дипломатического соглашения с Венесуэлой, что открывает путь для потенциальной эскалации военных действий против наркокартелей или правительства Николаса Мадуро, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что переговоры с президентом Венесуэлы и другими представителями венесуэльских властей вел спецпосланник главы США Ричард Гренелл. Однако на прошлой неделе президент США позвонил ему и потребовал прекратить все дипломатические контакты, включая переговоры с Николасом Мадуро.

В публикации говорится, что Трамп был разочарован нежеланием Мадуро выполнить требование США о добровольном отказе от власти и продолжающимися заявлениями венесуэльских чиновников о своей непричастности к наркоторговле.

Американские чиновники рассказали, что администрация разработала несколько планов военной эскалации, включая операции по отстранению Мадуро от власти.

Сам Николас Мадуро заявил, что цель США — свергнуть его, чтобы «создать марионеточное правительство» и захватить природные ресурсы Венесуэлы.

Напомним, в начале сентября американский лидер отправил в южную часть Карибского моря восемь военных кораблей, объяснив это борьбой с наркотрафиком. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал действия США «враждебной осадой» и обратился в ООН с просьбой «оказать содействие в соблюдении территориальной целостности и суверенитета страны». В ответ глава Белого дома заявил, что венесуэльский катер с наркотиками военные США потопили в Карибском море.
Ссылка: https://24.kg/vlast/346273/
просмотров: 306
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан и Гаити установят дипломатические отношения — распоряжение президента
Кыргызстан установил дипломатические отношения с Танзанией
Венесуэльский катер с наркотиками военные США потопили в Карибском море — Трамп
Генпрокурор США обещает $50 миллионов за помощь в аресте президента Венесуэлы
Кыргызстан установил дипломатические отношения с Королевством Эсватини
Вслед за Мали с Украиной разрывает дипломатические отношения Нигер
В Венесуэле после выборов вспыхнули беспорядки
Кыргызстан установил дипломатические отношения с Королевством Тонга
Кыргызстан установил дипломатические отношения с Малави
Дипотношениям КР и Грузии 30 лет. Саломе Зурабишвили поздравила Садыра Жапарова
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;29&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; 3&nbsp;октября Кыргызстан: кадровые перестановки за 29 сентября — 3 октября
Президент КР&nbsp;открыл новое здание Главного управления ГКНБ по&nbsp;Бишкеку Президент КР открыл новое здание Главного управления ГКНБ по Бишкеку
Кыргызстан запускает пилотный проект по&nbsp;использованию спутникового интернета Кыргызстан запускает пилотный проект по использованию спутникового интернета
Экономия электричества и&nbsp;цены на&nbsp;уголь. В&nbsp;кабмине прошло заседание по&nbsp;ОЗП Экономия электричества и цены на уголь. В кабмине прошло заседание по ОЗП
Бизнес
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;Kwikpay запускают акцию для клиентов «Банк Компаньон» и Kwikpay запускают акцию для клиентов
История &laquo;ТАНСУ&raquo;: суд вынес вердикт, но&nbsp;компания остается в&nbsp;чужих руках История «ТАНСУ»: суд вынес вердикт, но компания остается в чужих руках
Угроза для топливной безопасности: кризисы в&nbsp;России и&nbsp;риски для Кыргызстана Угроза для топливной безопасности: кризисы в России и риски для Кыргызстана
7 октября, вторник
13:52
Ош делится опытом: в городе побывала делегация из Каракола Ош делится опытом: в городе побывала делегация из Карак...
13:50
Скандал. Трамп приказал прекратить все дипломатические контакты с Венесуэлой
13:27
ЮНИСЕФ впервые будет собирать пожертвования в Кыргызстане для помощи детям
13:26
Механизмы регулирования сферы применения ИИ разработают в ЕАЭС
12:56
Открытый конкурс авторов по нескольким школьным предметам объявят в Кыргызстане