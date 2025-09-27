20:20
Кыргызстан установил дипломатические отношения с Танзанией

Кыргызстан установил дипломатические отношения с Танзанией. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча главы внешнеполитического ведомства Жээнбека Кулубаева с министром иностранных дел и восточноафриканского сотрудничества Объединенной Республики Танзания Махмудом Табитом Комбо.

Также прошла церемония подписания совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между КР и Танзанией.

Жээнбек Кулубаев отметил, что эта встреча станет важным шагом для укрепления и дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Стороны договорились начать работу по расширению договорно-правовой базы и обсудили актуальные направления взаимодействия, включая углубление политического диалога, развитие торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, а также укрепление партнерства в рамках ООН и других международных организаций.
