Кыргызстан установил дипломатические отношения с 185 государствами мира

Кыргызстан установил дипломатические отношения с 185 государствами мира. Об этом заявлено на коллегии Министерства иностранных дел, где подведены итоги деятельности за 2025 год и определены приоритетные задачи на 2026-й.

В заседании принял участие глава кабмина. Адылбек Касымалиев отметил ключевые достижения прошедшего года, подчеркнув, что главным политическим достижением 2025-го стало урегулирование вопросов кыргызско-таджикской государственной границы.

«Количество стран, с которыми Кыргызская Республика установила дипломатические отношения, достигло 185, на африканском континенте открыто наше первое посольство. В течение года проведено 190 мероприятий, подписано 633 международных соглашения и документа», — сказал он.

Премьер-министр также отметил необходимость продвижения практических решений в сферах мультимодальных перевозок, цифровой логистики и транспортной связанности, продвижения проектов в сфере ветровой, солнечной энергетики и малых ГЭС, а также оказания содействия привлечению инвестиций в масштабные туристические проекты.

«...Особое значение имеют председательство нашей республики в Шанхайской организации сотрудничества и подготовка к саммиту, который состоится в Бишкеке в 2026-м. Необходимо продолжить работу министерства по продвижению кандидатуры КР в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы», — сказал он, дав ряд поручений.
