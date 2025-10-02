10:04
Кыргызстан и Гаити установят дипломатические отношения — распоряжение президента

Кыргызстан и Гаити установят дипломатические отношения. Соответствующее распоряжение подписал президент.

Документом одобрен проект совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя государствами.

Полномочия на подписание коммюнике переданы постоянному представителю КР при ООН в Нью-Йорке Аиде Касымалиевой. Она также наделена правом вносить в документ изменения и дополнения непринципиального характера.

Республика Гаити — островное государство в Карибском море, входящее в группу Больших Антильских островов. Занимает западную часть одноименного острова и ряд прибрежных островов. Столица — Порт-о-Пренс.

 
 
