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Власть

Паспорт гражданина Кыргызстана, выданный Тенгизу Болтуруку, вызывает вопросы

Бывший член совета директоров компании Centerra Gold Тенгиз Болтурук имеет дипломатический паспорт Кыргызстана. Об этом на внеочередном заседании Жогорку Кенеша сообщил он сам, отвечая на вопросы депутатов.

По его словам, в Кыргызстан он приехал в качестве советника Садыра Жапарова. Дипломатический паспорт получил по указу президента в октябре 2020 года. Нардепы поинтересовались, по указу какого главы государства. Тенгиз Болтурук сказал, что Садыра Жапарова.

«Из-за пандемии мне нужен был паспорт, чтобы без всяких преград заезжать в страну и выезжать, чтобы я смог свободно передвигаться. Мне нужно было находиться в Кыргызстане, нужно было ездить в Торонто через Турцию и другие государства», — объяснил Тенгиз Болтурук.

Депутат Улукбек Ормонов напомнил, что Садыр Жапаров в октябре прошлого года еще не был президентом. Соответственно, он не мог подписать такой указ. «Есть закон, касающийся получения дипломатического паспорта. Тем более иностранным гражданам не выдаются диппаспорта», — сказал он.

Отметим, ранее Тенгиз Болтурук подтвердил, что является гражданином Канады. Но он от паспорта Кыргызстана тоже не отказался.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194266/
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