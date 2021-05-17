Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией обсудил по телефону Садыр Жапаров

По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Садыра Жапарова с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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По ее данным, стороны обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Арменией, а также актуальные региональные вопросы и повестку дня между двумя странами в рамках ОДКБ и ЕАЭС.

Садыр Жапаров и Никол Пашинян подтвердили нацеленность на продолжение активного взаимодействия Кыргызстана и Армении во всех сферах, представляющих взаимный интерес.