17:44
USD 87.45
EUR 102.01
RUB 1.08
Экономика

Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Астане объявил о снятии ограничений на транзит грузов в Армению. По его словам, это также является хорошим показателем того, что «мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике». Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает агентство APA.

«Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению... Первым таким транзитным грузом стал груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике», — подчеркнул он.

По его словам, активное взаимодействие между Азербайджаном и Арменией имеет серьезное геополитическое значение.

«Сегодня, когда открываются новые транспортные пути, когда реализуются проекты, связанные с регионами Евразии, когда Кавказ и Центральная Азия становятся более связанными и выступают зачастую в рамках единого географического пространства, все это требует постоянного внимания и, естественно, участия глав государств», — прокомментировал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершает государственный визит в Казахстан.

Напомним, в августе лидеры Армении и Азербайджана при участии президента США Дональда Трампа подписали в Вашингтоне трехстороннюю декларацию, в которой Баку и Ереван обязались стремиться к подписанию и ратификации парафированного договора. Сам документ пока не подписан.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/347976/
просмотров: 184
Версия для печати
Материалы по теме
Ограничения на работу мигрантов в России эксперт назвал бессмысленными
Ограничения на пребывание в России водителей из стран ЕАЭС могут снять
Азербайджан, РФ, Иран и Индия подпишут меморандум о таможенном сотрудничестве
Азербайджан достроит пятизвездочный отель на озере Иссык-Куль в 2026 году
После переговоров Путина и Алиева. Освобожден директор «Sputnik Азербайджан»
Кыргызстан и Азербайджан подписали соглашение о творческих связях между театрами
Объем прямых инвестиций в экономику Азербайджана из Кыргызстана вырос в 78 раз
Армения решила убрать изображение горы Арарат с пограничных штампов
Авиакатастрофа в Актау. МИД России проинформировал о страховых выплатах
Спикер Жогорку Кенеша встретился с председателем парламента Армении
Популярные новости
Рубль прекратил рост и&nbsp;подешевел, тенге дорожает. Курс валют на&nbsp;20&nbsp;октября Рубль прекратил рост и подешевел, тенге дорожает. Курс валют на 20 октября
&laquo;Золото под ногами&raquo;: почему богатые недра не&nbsp;делают Кыргызстан богатой страной «Золото под ногами»: почему богатые недра не делают Кыргызстан богатой страной
Аэропорт, который может стать авиационным хабом региона, построят в&nbsp;Узбекистане Аэропорт, который может стать авиационным хабом региона, построят в Узбекистане
Рубль активно дешевеет, упали в&nbsp;цене евро и&nbsp;тенге. Курс валют на&nbsp;21&nbsp;октября Рубль активно дешевеет, упали в цене евро и тенге. Курс валют на 21 октября
Бизнес
MEGA предупреждает: Осторожно, телефонные мошенники снова активизировались! MEGA предупреждает: Осторожно, телефонные мошенники снова активизировались!
MBANK снизил ставки по&nbsp;онлайн-кредитам для&nbsp;ИП до&nbsp;18&nbsp;процентов MBANK снизил ставки по онлайн-кредитам для ИП до 18 процентов
Стабильная связь и&nbsp;быстрый интернет для осеннего вдохновения Стабильная связь и быстрый интернет для осеннего вдохновения
КНУ и&nbsp;КРСУ подписали соглашения с&nbsp;фондом Central Asia Capital КНУ и КРСУ подписали соглашения с фондом Central Asia Capital
21 октября, вторник
17:42
ЕЭК попросила не применять ограничения России к водителям из стран ЕАЭС ЕЭК попросила не применять ограничения России к водител...
17:22
Адылбек Тультемиров назначен послом Кыргызстана в Эфиопии
17:20
Ущерб на более 18 миллиардов сомов — Генпрокуратура о борьбе с коррупцией
17:19
Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению
17:14
«Нет и не будет попыток замять дело». Администрация президента о резонансном ДТП