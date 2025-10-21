Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Астане объявил о снятии ограничений на транзит грузов в Армению. По его словам, это также является хорошим показателем того, что «мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике». Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает агентство APA.

«Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению... Первым таким транзитным грузом стал груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике», — подчеркнул он.

По его словам, активное взаимодействие между Азербайджаном и Арменией имеет серьезное геополитическое значение.

«Сегодня, когда открываются новые транспортные пути, когда реализуются проекты, связанные с регионами Евразии, когда Кавказ и Центральная Азия становятся более связанными и выступают зачастую в рамках единого географического пространства, все это требует постоянного внимания и, естественно, участия глав государств», — прокомментировал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершает государственный визит в Казахстан.

Напомним, в августе лидеры Армении и Азербайджана при участии президента США Дональда Трампа подписали в Вашингтоне трехстороннюю декларацию, в которой Баку и Ереван обязались стремиться к подписанию и ратификации парафированного договора. Сам документ пока не подписан.