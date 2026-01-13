09:52
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.09
МИД Армении вручил ноту протеста послу России из-за слов ведущего Соловьева

Министерство иностранных дел Армении вызвало посла России Сергея Копыркина и вручило ему ноту протеста в связи с заявлениями телеведущего Владимира Соловьева о необходимости для РФ проводить военные операции в ближнем зарубежье ради нацбезопасности. Об этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Ани Бадалян.

«Ему вручена нота протеста, выражающая глубокое возмущение заявлениями, сделанными в эфире программы государственного телеканала. Было подчеркнуто, что они являются неприемлемым посягательством на суверенитет Республики Армения, враждебным проявлением и грубо нарушают основополагающие принципы дружественных отношений между Арменией и Россией», — отметила Ани Бадалян.

Ранее Владимир Соловьев заявил, что потеря Армении и Центральной Азии является «гигантской проблемой» для России.

«Для нас гораздо болезненней то, что происходит в Армении, чем то, что происходит в Венесуэле», — сказал он и порассуждал о том, что «если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО на территории Украины, то почему, исходя из тех же самых соображений, мы не можем начинать военные операции и в других точках нашей зоны влияния».
