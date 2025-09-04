15:05
USD 87.44
EUR 101.92
RUB 1.08
Власть

Спикер Жогорку Кенеша встретился с председателем парламента Армении

Фото пресс-службы парламента

Торага Нурланбек Тургунбек уулу сегодня встретился с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном, прибывшим в Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба парламента. 

На встрече обсудили вопросы укрепления политико-экономических, культурно-гуманитарных связей между двумя государствами, также стороны говорили о необходимости развития межпарламентских связей. Спикер подчеркнул заинтересованность Кыргызстана в развитии сотрудничества с Арменией.

«В последние годы активно развиваются наши двусторонние отношения, страны также тесно взаимодействуют на международных площадках и в рамках интеграционных объединений», — сказал он.

Торага добавил, что Кыргызстан поддерживает декларацию о мирных отношениях между Арменией и Азербайджаном, подписанную 8 августа этого года.

«Верю, что это историческое событие не только укрепит дружбу между странами, но и будет способствовать стабильности и развитию Южного Кавказа и региона в целом», — отметил он.

Нурланбек Тургунбек уулу также остановился на теме укрепления межпарламентских связей.

«Парламенты Кыргызстана и Армении занимают особую роль в государственно-политической системе и общественной жизни двух республик. Поэтому укрепление сотрудничества между парламентами имеет большое значение для развития отношений между двумя странами. Нам нужно обмениваться опытом в законодательной сфере и проводить совместную работу на уровне отраслевых комитетов и депутатских групп дружбы», — сказал Нурланбек Тургунбек уулу.

Отметив, что развитие культурно-гуманитарных связей также является приоритетным направлением, он подчеркнул о необходимости активного сотрудничества и в туристической отрасли. Нурланбек Тургунбек уулу пригласил спортсменов Армении принять участие в VI Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Кыргызстане в следующем году.

В свою очередь Ален Симонян сказал, что сотрудничество с Кыргызстаном имеет особое значение для Армении. При этом подчеркнув, что в приоритете — развитие межпарламентских отношений. Кроме этого, он отметил, что официальный визит Нурланбека Тургунбек уулу в Армению в мае этого года способствовал расширению парламентского диалога, упомянув о подписанном в ходе визита меморандуме о межпарламентском сотрудничестве между Жогорку Кенешем КР и Национальным собранием Армении.

Ален Симонян вкратце рассказал о достигнутых договоренностях между Арменией и Азербайджаном и поделился своими предложениями относительно укрепления партнерства с Кыргызстаном. В частности, армянская сторона отметила заинтересованность в решении имеющихся торгово-экономических и инфраструктурных вопросов в целях расширения сотрудничества между странами.

«Я надеюсь, что мой визит не только углубит межпарламентский диалог, но и будет толчком для развития отношений между другими государственными органами», — заключил председатель Национального собрания Армении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/342212/
просмотров: 325
Версия для печати
Материалы по теме
У Кыргызстана есть все возможности стать Меккой для туристов — спикер
Азербайджан впервые показал текст парафированного мирного соглашения с Арменией
Переговоры Баку и Еревана: Азербайджан и Армения прекращают боевые действия
Армения подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества
Ильхам Алиев и Никол Пашинян впервые проводят переговоры без посредников
Депутаты подрались в парламенте Армении
Армения заявила о желании вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества
Конфликт между Пашиняном и священнослужителями: суд арестовал архиепископа
В Армении разгорается конфликт между премьером и Апостольской церковью
Следственный комитет Армении обвинил священнослужителя в подготовке терактов
Популярные новости
Камчыбек Ташиев приказал задержать подрядчика, ремонтировавшего дорогу в&nbsp;Нарыне Камчыбек Ташиев приказал задержать подрядчика, ремонтировавшего дорогу в Нарыне
Камчыбек Ташиев едва сдержал слезы, рассказав о&nbsp;маме в&nbsp;телеинтервью Камчыбек Ташиев едва сдержал слезы, рассказав о маме в телеинтервью
Акылбек Жапаров ответил Медеру Алиеву: Иногда лучше жевать, чем говорить Акылбек Жапаров ответил Медеру Алиеву: Иногда лучше жевать, чем говорить
Если воды не&nbsp;будет&nbsp;&mdash; посадим. Камчыбек Ташиев пригрозил главе айыл окмоту Если воды не будет — посадим. Камчыбек Ташиев пригрозил главе айыл окмоту
Бизнес
Оплачивай легко: MegaPay запускает суперскидку на&nbsp;NFC-аксессуары до&nbsp;конца года Оплачивай легко: MegaPay запускает суперскидку на NFC-аксессуары до конца года
Уланбек Ногаев вошел в&nbsp;состав совета директоров Глобального договора ООН в&nbsp;ЦА Уланбек Ногаев вошел в состав совета директоров Глобального договора ООН в ЦА
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;каждый заказ в&nbsp;&laquo;Яндекс Еда&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за каждый заказ в «Яндекс Еда» от BAKAI
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: связь для тех, кто служит народу Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: связь для тех, кто служит народу
4 сентября, четверг
15:03
В Бишкеке мужчина задержан по подозрению в изнасиловании собственной дочери В Бишкеке мужчина задержан по подозрению в изнасиловани...
14:44
В Таласе задержан член ОПГ по прозвищу Шукун
14:38
В Бишкеке пройдет кыргызско-турецкий бизнес-форум
14:32
К врачам детской спецполиклиники в Бишкеке записываются за два-три месяца
14:20
Кабмин ввел временный запрет на вывоз известняка-ракушечника за пределы ЕАЭС