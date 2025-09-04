Спикер Жогорку Кенеша встретился с председателем парламента Армении

Торага Нурланбек Тургунбек уулу сегодня встретился с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном, прибывшим в Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

На встрече обсудили вопросы укрепления политико-экономических, культурно-гуманитарных связей между двумя государствами, также стороны говорили о необходимости развития межпарламентских связей. Спикер подчеркнул заинтересованность Кыргызстана в развитии сотрудничества с Арменией.

«В последние годы активно развиваются наши двусторонние отношения, страны также тесно взаимодействуют на международных площадках и в рамках интеграционных объединений», — сказал он.

Торага добавил, что Кыргызстан поддерживает декларацию о мирных отношениях между Арменией и Азербайджаном, подписанную 8 августа этого года.

«Верю, что это историческое событие не только укрепит дружбу между странами, но и будет способствовать стабильности и развитию Южного Кавказа и региона в целом», — отметил он.

Нурланбек Тургунбек уулу также остановился на теме укрепления межпарламентских связей.

«Парламенты Кыргызстана и Армении занимают особую роль в государственно-политической системе и общественной жизни двух республик. Поэтому укрепление сотрудничества между парламентами имеет большое значение для развития отношений между двумя странами. Нам нужно обмениваться опытом в законодательной сфере и проводить совместную работу на уровне отраслевых комитетов и депутатских групп дружбы», — сказал Нурланбек Тургунбек уулу.

Отметив, что развитие культурно-гуманитарных связей также является приоритетным направлением, он подчеркнул о необходимости активного сотрудничества и в туристической отрасли. Нурланбек Тургунбек уулу пригласил спортсменов Армении принять участие в VI Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Кыргызстане в следующем году.

В свою очередь Ален Симонян сказал, что сотрудничество с Кыргызстаном имеет особое значение для Армении. При этом подчеркнув, что в приоритете — развитие межпарламентских отношений. Кроме этого, он отметил, что официальный визит Нурланбека Тургунбек уулу в Армению в мае этого года способствовал расширению парламентского диалога, упомянув о подписанном в ходе визита меморандуме о межпарламентском сотрудничестве между Жогорку Кенешем КР и Национальным собранием Армении.

Ален Симонян вкратце рассказал о достигнутых договоренностях между Арменией и Азербайджаном и поделился своими предложениями относительно укрепления партнерства с Кыргызстаном. В частности, армянская сторона отметила заинтересованность в решении имеющихся торгово-экономических и инфраструктурных вопросов в целях расширения сотрудничества между странами.

«Я надеюсь, что мой визит не только углубит межпарламентский диалог, но и будет толчком для развития отношений между другими государственными органами», — заключил председатель Национального собрания Армении.