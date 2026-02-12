Армения готовится к притоку инвестиций из США, который может превысить $13 миллиардов и составить почти половину ее годового ВВП. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что такие вложения способны ослабить экономическую зависимость страны от России.

Поводом стал визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Ереван. По итогам переговоров подписано соглашение о гражданском ядерном сотрудничестве на сумму до $9 миллиардов. Кроме того, обсуждается расширение проекта в сфере искусственного интеллекта еще на $4 миллиарда.

По словам главного экономиста ING по СНГ Дмитрия Долгина, масштаб инициатив может повысить привлекательность Армении для прямых и портфельных инвестиций, а также увеличить денежные переводы в страну.