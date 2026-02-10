14:11
США пообещали Армении $9 миллиардов на сокращение зависимости от России — СМИ

США пообещали Армении инвестиции на сумму $9 миллиардов на сокращение зависимости от России в энергетике. Вашингтон рассматривает этот шаг как стратегическое решение и попытку утвердиться на Южном Кавказе, сообщает Bloomberg.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подписал в соглашение о гражданском ядерном сотрудничестве с Ереваном.

Документ устанавливает правовую базу для экспорта ядерных технологий, топлива и услуг компаниями США в Армению, в частности, речь идет о поставках малых модульных реакторов. Для американских компаний это «возможность побороться за контракт на замену» построенной еще при СССР Армянской АЭС, говорится в материале. Сейчас при поддержке России срок ее эксплуатации готовятся продлить до 2036 года, однако власти страны также рассматривают возможность построить новую АЭС.

«Это откроет путь для американских и армянских компаний заключить сделки по гражданским ядерным проектам. Это означает до $5 миллиардов первоначального экспорта из США, плюс дополнительные $4 миллиарда долгосрочной поддержки через топливные и технические контракты», — сказал Джей Вэнс на брифинге в Ереване.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что соглашение «откроет новую страницу» в энергетическом партнерстве между Арменией и США и будет способствовать диверсификации энергетических ресурсов Армении.
