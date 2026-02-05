Премию за мирное соглашение в Абу-Даби вручили главам Азербайджана и Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев получили «Премию Заида за человеческое братство» на церемонии в Абу-Даби.

Фонд имени шейха Зайеда Объединенных Арабских Эмиратов объявил имена лауреатов за человеческое братство в 2026 году. По данным официального сайта фонда, премия присуждена за парафирование Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, положившего конец многолетнему конфликту на Кавказе.

По словам Никола Пашиняна, церемония посвящена не только празднованию «мирного соглашения», но и подтверждению того, что Ереван и Баку «закрыли страницу конфликта». Он добавил, что награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу, который «осмелился надеяться на мир».

Ильхам Алиев отметил: «Мы находились в состоянии войны более 30 лет. Сейчас мы уже шесть месяцев живем в мире. Мы учимся жить в мире. Это уникальное чувство».

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил обоих лидеров в видеообращении.

Напомним, ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил уверенность, что Азербайджан и Армения смогут заложить основу для долгосрочного сотрудничества. Он отметил, что КР сумела урегулировать пограничные вопросы с соседями в духе дружбы и взаимного доверия, и аналогичным путем Баку и Ереван могут прийти к устойчивому миру.

Процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном прошел на фоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, который завершился в 2023 году, когда Баку полностью восстановил контроль над регионом.