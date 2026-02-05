12:06
USD 87.45
EUR 103.45
RUB 1.14
Власть

Премию за мирное соглашение в Абу-Даби вручили главам Азербайджана и Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев получили  «Премию Заида за человеческое братство» на церемонии в Абу-Даби.

Фонд имени шейха Зайеда Объединенных Арабских Эмиратов объявил имена лауреатов за человеческое братство в 2026 году. По данным официального сайта фонда, премия присуждена за парафирование Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, положившего конец многолетнему конфликту на Кавказе.

По словам Никола Пашиняна, церемония посвящена не только празднованию «мирного соглашения», но и подтверждению того, что Ереван и Баку «закрыли страницу конфликта». Он добавил, что награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу, который «осмелился надеяться на мир».

Ильхам Алиев отметил: «Мы находились в состоянии войны более 30 лет. Сейчас мы уже шесть месяцев живем в мире. Мы учимся жить в мире. Это уникальное чувство».

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил обоих лидеров в видеообращении.

Напомним, ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил уверенность, что Азербайджан и Армения смогут заложить основу для долгосрочного сотрудничества. Он отметил, что КР сумела урегулировать пограничные вопросы с соседями в духе дружбы и взаимного доверия, и аналогичным путем Баку и Ереван могут прийти к устойчивому миру.

Процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном прошел на фоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, который завершился в 2023 году, когда Баку полностью восстановил контроль над регионом.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/360668/
просмотров: 237
Версия для печати
Материалы по теме
Товарооборот между Кыргызстаном и Азербайджаном достиг $10 миллионов
МИД Армении вручил ноту протеста послу России из-за слов ведущего Соловьева
В Чечне открыли монумент памяти погибших при крушении самолета AZAL
Зеленский озвучил 20 пунктов из мирного плана, обсуждаемого с США и Россией
За лоббирование Азербайджана. В Германии арестовали бывшего депутата Бундестага
Россия и Украина провели обмен мирными жителями
Мирный план. США обещают Украине гарантии безопасности по образцу устава НАТО
Мирный план для Украины. В Берлине встретились представители США и Зеленский
Политики США и Европы в Париже обсудят мирный план по Украине
Ташкент и Баку запускают совместную разработку нефтегазового месторождения
Популярные новости
Жапаров: Один генерал присвоил более 70&nbsp;автошкол, превратив их&nbsp;в&nbsp;личный бизнес Жапаров: Один генерал присвоил более 70 автошкол, превратив их в личный бизнес
Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами
Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у&nbsp;Жогорку Кенеша Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у Жогорку Кенеша
Назначена директор государственного предприятия &laquo;Центр единого окна&raquo; при ГТС Назначена директор государственного предприятия «Центр единого окна» при ГТС
Бизнес
ЧПК &laquo;Джунда&raquo; провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты ЧПК «Джунда» провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты
Ошиблись при переводе денег? В&nbsp;MBANK появился онлайн-возврат средств Ошиблись при переводе денег? В MBANK появился онлайн-возврат средств
Связь для тех, кто работает во&nbsp;благо страны: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто работает во благо страны: тариф «Мамлекеттик»
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Миллион от «Оптима Банка» на Иссык-Куле
5 февраля, четверг
11:47
Рейд «Притон» в Бишкеке: в отношении секс-работниц составили протоколы Рейд «Притон» в Бишкеке: в отношении секс-работниц сост...
11:44
Кабмин не будет продлевать легализацию автомобилей с иностранными номерами
11:43
Премию за мирное соглашение в Абу-Даби вручили главам Азербайджана и Армении
11:29
ЧПК «Джунда» провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты
11:26
В США задержали гражданина Кыргызстана, разыскиваемого Интерполом