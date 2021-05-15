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Власть

В парламенте озаботились, как помочь Нацбанку работать оперативнее

Депутаты парламента Бактыбек Турусбеков и Самат Ибраев предлагают поправки в Закон «О Национальном банке».

По словам разработчиков, документ направлен на создание условий для быстрого развития финансовых технологий в Кыргызстане. А именно: уменьшение сроков принятия решения Нацбанком по заявкам на спецрежим, открытие корреспондентских счетов. Увеличивает также возможность хранения принадлежащих финтеху драгоценных металлов в хранилище Нацбанка, а также уменьшение требований по уставному капиталу для стартапов без рискованных операций, таких как кредитование, депозитные операции, лизинг, выдача гарантий, операции с ценными бумагами.

Уточняется, что финансовые технологии — это отрасль, состоящая из компаний, использующих технологии и инновации в финансовой сфере. К ним относят как многочисленные технологические стартапы, так и крупные состоявшиеся организации, улучшающие и оптимизирующие предоставляемые финансовые услуги на основе новых технологических решений.

Заявки на спецрежим должны рассматриваться Нацбанком быстрее, чем это происходит сейчас.

Финтех-компании не вкладывают большие средства в создание офлайн-инфраструктуры, например не строят помещения для хранения драгоценных металлов. Возможность использовать для этого хранилище Нацбанка не только значительно снизит риски, но и предоставит Нацбанку дополнительный инструмент контроля.

Финансовая техкомпания может быть потенциальным конкурентом традиционным банкам. «Во избежание давления коммерческих банков на стартапы предусматривается возможность открытия прямых корреспондентских счетов в Нацбанке вместо обычных расчетных в коммерческих банках, что также предоставит НБ КР дополнительный инструмент контроля», — отметили авторы.

Депутаты считают, что традиционно активные банковские операции, в частности выдача кредитов и лизинг, имеют высокие кредитный и инвестиционный риски.

В целях укрепления устойчивости, безопасности и надежности системы Нацбанк устанавливает минимальный размер уставного капитала для вновь открываемых банков, который на сегодня составляет 600 миллионов сомов.

Уточняется, что такой уставной капитал не требуется для финансово-технических стартапов, поскольку они не совершают операции с высокими кредитными и рыночными рисками. Для таких компаний предлагается снизить уставной капитал до 3 процентов от капитала банков. Такова мировая практика регулирования финтеха.

Парламентарии уточняют, что центральные банки мира меняют свое законодательство под финансовые стартапы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194076/
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