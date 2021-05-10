Кандидат в генконсулы не смогла назвать законы, по которым ей придется работать

Претендент на пост генерального консула Кыргызстана в Стамбуле (Турецкая Республика) Лира Сыдыкова не смогла назвать законы в сфере внешней политики.

Ее кандидатуру сегодня МИД представил на рассмотрение членов комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности.

На вопрос депутата Каныбек Иманалиева, какими законами руководствуется генконсул. Лира Сыдыкова назвала двусторонние соглашения с Турцией.

«Вы назвали соглашение и договоры, но есть четыре закона — «О дипломатической службе», «О государственном протоколе», «О международных договорах», «О внешней политике». Дорогие коллеги, у нее нет опыта в дипломатии. Сотрудники МИДа 30 лет работают, чтобы стать послом», — сказал Каныбек Иманалиев.

Депутат Анвар Артыков отметил, что у Лиры Сыдыковой своя компания в Турции. «Это ведь приведет к конфликту интересов», — добавил он.

Несмотря на критику, комитет одобрил кандидатуру Лиры Сыдыковой на пост генконсула.