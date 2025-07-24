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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Переговоры по ситуации в Украине: первый комментарий российской стороны

Глава делегации Российской Федерации Владимир Мединский по итогам третьего раунда возобновленных прямых российско-украинских переговоров, которые прошли накануне вечером в Стамбуле, прокомментировал прессе итоги.

Основные тезисы:

  • Все договоренности по гуманитарным трекам, которые проговорены в прошлый раз, выполнены. На украинско-белорусской границе завершается обмен последними партиями военнопленных — примерно 250 человек с каждой стороны. Второй беспрецедентно большой обмен, примерно по 1 тысяче 200 человек, завершен. Договорились о том, что в ближайшее время проведут обмен не менее чем 1 тысячи 200 военнопленных с каждой стороны. Продолжат бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными на линии боевых действий.
  • Россия предложила сформировать три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн: по политическим вопросам, гуманитарным вопросам и военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств. Украинская сторона взялась рассмотреть это предложение.
  • Еще раз предложили украинской стороне рассмотреть вопрос объявления на линии боевого соприкосновения коротких перемирий (24-48 часов) для того, чтобы забрать раненых и трупы бойцов.
  • РФ вернула украинской стороне более 7 тысяч тел и получила обратно небольшое число своих. Предложили передать Украине еще 3 тысячи тел украинских военнослужащих.
  • Обсуждался вопрос возвращения гражданских, перемещенных в результате боевых действий. Не все жители Курской области, которые «эвакуированы» ВСУ на территорию Украины, возвращены домой. Их немного, около 30 человек, они по-прежнему удерживаются Украиной.
  • Долго обсуждали позиции, изложенные нашими сторонами в меморандумах, переданных в прошлый раз. Позиции достаточно далеки друг от друга. Договорились продолжить контакты.
  • Список из 339 фамилий украинских детей полностью проработан. Часть возвращена в Украину. По остальным идет работа. Если будут находиться их законные родители, близкие родственники, представители, дети незамедлительно будут возвращаться домой. Для нас дети — это святое. Сейчас они под государственным контролем, в достатке и безопасности в соответствующих учреждениях.
  • Для того чтобы встреча в верхах состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения. На встрече надо ставить точку. Встречаться для того, чтобы заново все это обсуждать, не имеет смысла.

Российскую делегацию, как и во время первых двух туров прямых переговоров, возглавлял Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров.

Ссылка: https://24.kg/vlast/337315/
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