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Власть

Садыр Жапаров и Владимир Путин обсудили конфликт на границе

Сегодня по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова и Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Главы государств поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Президент России также поздравил народ Кыргызстана с принятием и вступлением в силу новой Конституции.

Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация, связанная с недавним конфликтом на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

Владимир Путин заявил, что Российская Федерация готова оказать Кыргызстану необходимую помощь в преодолении гуманитарных последствий приграничного конфликта.

«По итогам переговоров стороны договорились о проведении в конце мая рабочего визита президента Садыра Жапарова в Москву, в ходе которого будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и евразийской экономической интеграции. Особое внимание стороны уделят взаимодействию в интересах обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС. Главы государств также обсудят принимаемые меры по противодействию пандемии коронавирусной инфекции, включая поставки в Кыргызстан российской вакцины», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193533/
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