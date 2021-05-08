В Баткенской области началось строительство домов для семей погибших в конфликте

В Баткенской области начато строительство домов для семей погибших в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«По поручению Садыра Жапарова сегодня в Баткенской области начато строительство домов для 36 семей погибших в ходе конфликта на кыргызско-таджикском участке государственной границы», — говорится в релизе.

Отмечается, что вместе с этим будут начаты работы по восстановлению разрушенных домов жителей, а также социальных и коммерческих объектов.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.