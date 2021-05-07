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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

БТИК напоминает: кандидаты и партии не могут заниматься благотворительностью

Бишкекская территориальная избирательная комиссия напоминает партиям и кандидатам, что в соответствии со статьей 28 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных кенешей» кандидаты, их близкие родственники, супруг (супруга), представители кандидатов и политических партий с момента назначения выборов и до опубликования их результатов не вправе заниматься благотворительной деятельностью.

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В связи с поступающими сигналами об оказании благотворительной помощи жителям Баткенской области некоторыми претендентами на мандаты и политобъединениями, принявшими участие в выборах депутатов Бишкекского городского кенеша, БТИК убедительно просит воздержаться от участия в благотворительности до опубликования результатов.

Отметим, что обращение БТИК связано с многочисленными публикациями в соцсетях о намерении партий и кандидатов помочь пострадавшим во время вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе. Так, партия «Эмгек» заявила, что построит школу в Баткенской области, а лидер ее списка Жаныбек Абиров перечислил 200 тысяч сомов.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судов по жалобе партии НДПК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193299/
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