95-летний миллиардер пожертвует более $1,3 миллиарда на благотворительность

Миллиардер Уоррен Баффет объявил о намерении передать более $1,3 миллиарда на благотворительность и заявил, что покинет пост генерального директора Berkshire Hathaway в конце 2025 года. Об этом говорится в его письме акционерам.

Фото Reuters. 95-летний миллиардер Уоррен Баффет объявил о намерении передать более $1,3 миллиарда на благотворительность

Он сообщил, что прекращает писать традиционные ежегодные обращения и выступать на заседаниях компании. И отметил, что чувствует себя «в целом хорошо», но намерен ускорить передачу активов своим детям и укрепить механизмы благотворительного распоряжения состоянием.

«Хотя я двигаюсь медленно и читаю все труднее, я нахожусь в офисе пять дней в неделю, где работаю с замечательными людьми», — написал он. По словам бизнесмена, его дети «обладают зрелостью и умом», чтобы распорядиться наследием.

Уоррен Баффет еще раз подтвердил, что преемником станет Грег Абель. Он подчеркнул, что акционеры должны почувствовать доверие к нему так же, как ранее к самому Баффету и его давнему деловому партнеру Чарли Мангеру.

«Я не могу представить себе генерального директора, консультанта по управлению, ученого, члена правительства — кого угодно — которого я бы выбрал вместо Грега для управления вашими и моими сбережениями», — говорится в письме.

Согласно документу, 1,5 миллиона акций класса B будут переданы Фонду Сьюзан Томпсон Баффет, а еще по 400 тысяч акций — трем фондам детей бизнесмена.

Конгломерат Berkshire Hathaway владеет десятками компаний, включая Geico, Duracell и Dairy Queen. Основную часть портфеля стоимостью $283 миллиарда составляют акции Apple, American Express, Bank of America, Coca-Cola и Chevron.

Состояние 95-летнего Уоррета Баффета оценивается примерно в $150 миллиардов.