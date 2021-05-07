Детей из приграничных баткенских сел отправят в лагеря и санатории на Иссык-Куле

Пока разрушенные дома в приграничных селах Баткенской области будут восстанавливать, проживающие там дети будут отдыхать в лагерях, в том числе на Иссык-Куле. Об этом на брифинге сообщил зампредседателя кабинета министров, министр экономики Улукбек Кармышаков.

По его словам, представитель санатория «Аврора» предложил разместить детей на время летних каникул у себя.

«В указе президента тоже есть пункт об организации отдыха детей, пострадавших в Баткенской области. Речь идет не только о подрастающем поколонии, но и о матерях, сестрах. Они будут отдыхать в детских учреждениях, пока строятся их дома», — подчеркнул чиновник.

В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.