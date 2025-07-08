Без права выхода. Израиль хочет построить гигантский лагерь для палестинцев

Израиль хочет построить гигантский лагерь для 600 тысяч палестинцев, из которого не будет выхода, сообщает журнал Der Spiegel.

По его данным, глава Минобороны страны Исраэль Кац отдал распоряжение построить всего за 60 дней так называемый «гуманитарный город» на руинах Рафаха в южной части сектора Газа. По его мнению, это должно ослабить власть радикальных исламистов ХАМАС над палестинским населением, переживающим уже второй год гуманитарную катастрофу.

Фото из архива. Один из действующих лагерей для палестинских беженцев

Согласно плану, лагерь будет управляться не израильской армией, а «международными партнерами», которые не были названы. Военные ЦАХАЛ при этом будут обеспечивать «безопасность в окрестностях». Люди, попавшие в это место, будут проходить проверку на благонадежность, чтобы не допустить проникновения в лагерь боевиков ХАМАС. Те, кто будет допущен внутрь, не смогут его покинуть.

Израильский адвокат по правам человека Майкл Сфард заявил газете Guardian, что этот план является «преступлением против человечности».

Сейчас в секторе Газа проживают более двух миллионов человек. Большинство из них лишились своих домов и квартир в результате войны Израиля против ХАМАС, которая началась после террористической атаки на Израиль 7 октября 2023 года.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило нападение. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1 тысячи 200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 51 тысячи палестинцев, а еще свыше 115 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту статистику, в частности, сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.