Этногородок хотят построить у озера Кель-Суу: архитекторы показали эскизы

Этногородок и туристический лагерь хотят построить у озера Кель-Суу в Нарынской области, сообщили в Министерстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По его данным, в Ат-Башинском районном управлении департамента градостроительства и архитектуры подготовили эскизный проект туристического лагеря на берегу озера Кель-Суу в долине Кок-Кыя.

Проект предусматривает создание этногородка, современной гостиницы, автостоянки, игровых площадок, зоны для верховой езды и других объектов.

Основная цель инициативы — упорядочить туристические потоки и обеспечить отдыхающих комфортными и современными условиями.