В Афганистане увеличивается количество лагерей по подготовке террористов

В Афганистане увеличивается количество тренировочных лагерей иностранных террористических группировок. Такие данные содержатся в докладе мониторинговой группы ООН.

Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциям ООН заявила, что террористическая организация «Техрик-е-Талибан Пакистан» и таджикская экстремистская группировка «Джамаат Ансарулло» создали тренировочные лагеря в Афганистане при поддержке «Аль-Каиды» и «Талибана».

Сообщается, что эти лагеря являются дополнением к эксплуатируемым «Аль-Каидой» объектам, которые ранее были выявлены группой мониторинга.

Раскрыто наличие новых тренировочных лагерей в афганских провинциях Хост, Кунар, Нангархар, Пактика и Тахар.

Согласно отчету, «Аль-Каида» и ее союзники из аффилированных джихадистских группировок в настоящее время контролируют объекты в 14 из 34 провинций Афганистана. В предыдущих отчетах мониторинг выявил лагеря «Аль-Каиды», действующие в 12 из 34 провинций Афганистана, — то есть, их число растет.

Последний и предыдущие отчеты прямо противоречат неоднократным заявлениям «Талибана» о том, что движение не укрывает на территории Афганистана иностранные террористические группировки и не оказывает им поддержку.

При этом «Техрик-е-Талибан Пакистан» регулярно совершает теракты в соседнем Пакистане, а «Джамаат Ансарулло» открыто заявляет о цели свергнуть светское правительство Таджикистана. «Аль-Каида» продолжает поддерживать статус транснациональной террористической группировки, которая побуждает другие террористические формирования встать на путь глобального джихада.

В отчете говорится, что «Техрик-е-Талибан Пакистан» создала новые учебные центры в провинциях Кунар, Нангархар, Хост и Пактика, одновременно усилив вербовку в ряды группировки, в том числе афганских талибов.

Эксперты ООН заявляют, что «Талибан» продолжал предоставлять этой группировке логистическую, оперативную и финансовую поддержку.