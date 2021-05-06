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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Президент в Лейлеке. После вопроса властям местных жителей назвали провокаторами

Президент сегодня отправился в Баткенскую область с рабочим визитом. Он посещает села, пострадавшие в ходе последних событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы, проводит встречи с местными жителями. Садыр Жапаров встретился с жителями Лейлекского района.

Они сообщили 24.kg, что им запретили пользоваться телефонами для осуществления фото- и видеосъемки. Разрешили снимать только журналистам провластных каналов, добавили они.

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«В основном задавали подготовленные вопросы, и звучала благодарность от пожилых людей», — рассказали лейлекцы.

Они прислали в редакцию видео, которое удалось снять. Местные жители задали главе государства вопрос в селе Кулунду.

«Садыр Нургожоевич, сегодня Таджикистан опубликовал протокол последней встречи двух сторон. Упоминаются карты 1924-1927 годов, где Ворух не указывается как анклав. Если так, то это совсем не выгодно для Лейлекского района. Это правда? Когда Кыргызстан опубликует протокол? Почему разрешаете снимать только госканалам? Всю дорогу очень много охраны, все силовые структуры в Лейлеке. Это все для охраны чиновников. Почему они так не охраняют Максат, Арку, Достук?» — спросил местный житель.

На видео попала только часть начатого ответа президента, где он говорит о Ворухе.

По словам лейлекцев, после такого вопроса чиновники назвали их провокаторами и невоспитанными.

Отметим, села Лейлекского района Максат, Арка-1, Арка-2, Достук, Жаштык были захвачены таджикскими военными 29 апреля. В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193154/
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