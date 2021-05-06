В парламенте требуют отменить итоги выборов в местные кенеши в Бишкеке и Оше

Отменить результаты выборов в Бишкекский и Ошский горкенеши потребовал на заседании Жогорку Кенеша депутат Айбек Осмонов.

По его словам, процесс агитации и голосования прошел с нарушениями.

«Вы исключили только одну партию. Все политорганизации ответственны. Все нарушили закон. Надо отменить результаты в Бишкеке и Оше. Ведь сам президент сказал, что выборы прошли нечестно», — сказал Айбек Осмонов.

Заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов сообщил, что сейчас изучаются все поступившие жалобы. «Начиная со 2 мая мы должны принять решение в течение десяти дней», — добавил он.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако ТИК приостановила процесс из-за судебных разбирательств по жалобе партии НДПК. Верховный суд не удовлетворил жалобу политобъединения.