№ 13 шайлоо округунда кайра шайлоо: Тогуз талапкер арыз берди

Борбордук шайлоо комиссиясына (БШК) Жалал-Абад облусундагы № 13 шайлоо округунда парламенттик шайлоого катышуу үчүн тогуз талапкер катышуу ниетин билдирди. Бул тууралуу 24.kg агенттигине Борбордук шайлоо комиссиясынан билдирди.
Төмөнкү талапкерлер арыз беришти:
- Бакыт Мацаков, «БОУЛ» жоопкерчилиги чектелген коомунун директору.
- Гүлнара Абдыразакова, Мамлекеттик салык кызматынын Түштүк аймагы боюнча башкармалыгынын башчысы;
- Арстанбеков Акылбек Советбекович — «Кыргызстан» топтолмо пенсиялык фонду, кеңештин төрагасы
- Маматаев Эркинбек Садирбекович — убактылуу иштебейт
- Асанов Уланбек Жалалович — «Эмитент виртуальных активов» ААКсынын директорлор кеңешинин төрагасы
- Асамудинов Бактыбек Асанович — Кыргыз Республикасынын адвокатурасы
- Калматов Токторали Калдарович — жеке ишкер
- Чолпонов Уланычбек Калдарбекович — Базар-Коргон РЭСнин жетекчиси
- Матсаков Кадырбек Мусаевич — жеке адвокат
Кайра шайлоого катышуу ниети жөнүндө арыздарды кабыл алуу добуш берүү күнүнө 30 календардык күн калганга чейин, тактап айтканда, 2026-жылдын 29-январында саат 18:00гө чейин (кошуп алганда) аяктайт.
Белгилей кетсек, аталган округда кайра шайлоо 1-мартка белгиленген.