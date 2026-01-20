14:23
№ 13 шайлоо округунда кайра шайлоо: Тогуз талапкер арыз берди

Борбордук шайлоо комиссиясына (БШК) Жалал-Абад облусундагы № 13 шайлоо округунда парламенттик шайлоого катышуу үчүн тогуз талапкер катышуу ниетин билдирди. Бул тууралуу 24.kg агенттигине Борбордук шайлоо комиссиясынан билдирди.

Төмөнкү талапкерлер арыз беришти:

  • Бакыт Мацаков, «БОУЛ» жоопкерчилиги чектелген коомунун директору.
  • Гүлнара Абдыразакова, Мамлекеттик салык кызматынын Түштүк аймагы боюнча башкармалыгынын башчысы;
  • Арстанбеков Акылбек Советбекович — «Кыргызстан» топтолмо пенсиялык фонду, кеңештин төрагасы
  • Маматаев Эркинбек Садирбекович — убактылуу иштебейт
  • Асанов Уланбек Жалалович — «Эмитент виртуальных активов» ААКсынын директорлор кеңешинин төрагасы
  • Асамудинов Бактыбек Асанович — Кыргыз Республикасынын адвокатурасы
  • Калматов Токторали Калдарович — жеке ишкер
  • Чолпонов Уланычбек Калдарбекович — Базар-Коргон РЭСнин жетекчиси
  • Матсаков Кадырбек Мусаевич — жеке адвокат

Кайра шайлоого катышуу ниети жөнүндө арыздарды кабыл алуу добуш берүү күнүнө 30 календардык күн калганга чейин, тактап айтканда, 2026-жылдын 29-январында саат 18:00гө чейин (кошуп алганда) аяктайт.

Белгилей кетсек, аталган округда кайра шайлоо 1-мартка белгиленген.
