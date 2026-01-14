№ 13 шайлоо округундан кайра шайлоого төрт талапкер арыз берди

Борбордук шайлоо комиссиясына (БШК) Жалал-Абад облусундагы № 13 шайлоо округунда парламенттик шайлоого катышуу үчүн төрт талапкер катышуу ниетин билдирди. Бул тууралуу 24.kg агенттигине Борбордук шайлоо комиссиясынан билдирди.
Маалыматка ылайык, алар:
- Арстанбеков Акылбек Советбекович;
- Маматаев Эркинбек Садирбекович;
- Асанов Уланбек Жалалович;
- Асамудинов Бактыбек Асанович.
Кайра шайлоого катышуу ниети жөнүндө арыздарды кабыл алуу добуш берүү күнүнө 30 календардык күн калганга чейин, тактап айтканда, 2026-жылдын 29-январында саат 18:00гө чейин (кошуп алганда) аяктайт.
Белгилей кетсек, аталган округда кайра шайлоо 1-мартка белгиленген.