15:41
USD 87.45
EUR 102.04
RUB 1.11
Кыргызча

№ 13 шайлоо округундан кайра шайлоого төрт талапкер арыз берди

Борбордук шайлоо комиссиясына (БШК) Жалал-Абад облусундагы № 13 шайлоо округунда парламенттик шайлоого катышуу үчүн төрт талапкер катышуу ниетин билдирди. Бул тууралуу 24.kg агенттигине Борбордук шайлоо комиссиясынан билдирди.

Маалыматка ылайык, алар:

  • Арстанбеков Акылбек Советбекович;
  • Маматаев Эркинбек Садирбекович;
  • Асанов Уланбек Жалалович;
  • Асамудинов Бактыбек Асанович.

Кайра шайлоого катышуу ниети жөнүндө арыздарды кабыл алуу добуш берүү күнүнө 30 календардык күн калганга чейин, тактап айтканда, 2026-жылдын 29-январында саат 18:00гө чейин (кошуп алганда) аяктайт.

Белгилей кетсек, аталган округда кайра шайлоо 1-мартка белгиленген.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/357830/
Кароо: 79
Басууга
Теги
№ 13 шайлоо округунда кайталап шайлоого 18,5 млн сом сарпталат
Бүгүн Жогорку Кеңештин VIII чакырылышынын депутаттары ант берет
БШК Жогорку Кеңештин VIII чакырылышынын депутаттарын каттады. Тизме
БШК жыйынтыгы: 87 депутат шайланды, бир округдун добушу жокко чыгарылды
Шайлоо −2025: Жогорку Кеңешке шайлоодон кийин 15 кылмыш иши козголду
БШК 29 шайлоо округунда жыйынтыктарды чыгарды. Биринде кайра шайлоо болот
Бишкек шаардык кеңешине жаңы эки депутат келиши мүмкүн
БШК 12 округ боюнча Жогорку Кеңешке ким депутат болорун аныктады. Тизме
Тынчтык Шайназаров: «БШК жана ИИМ шайлоодогу бардык мыйзам бузууларды иликтейт»
Кимдер депутат болду? Жогорку Кеңештин жаңы чакырылышынын алдын ала курамы
Эң көп окулган жаңылыктар
Рамазан &minus;2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат? Рамазан −2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат?
Мальтада 48&nbsp;жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду Мальтада 48 жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду
Бишкекте бир аз&nbsp;күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы Бишкекте бир аз күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды
14-январь, шаршемби
15:28
Президенттин басма сөз катчысы Соловьевдин сөзүн олуттуу кабыл албоого чакырды Президенттин басма сөз катчысы Соловьевдин сөзүн олутту...
15:13
№ 13 шайлоо округундан кайра шайлоого төрт талапкер арыз берди
15:05
Бишкек — Ош жолунда мазут ташыган унаа оодарылып кетти
14:05
Быйыл Ысык-Көл жана Соң-Көлгө 17,6 миллион майда балык коё берилет
13:07
Ирандагы нааразычылык акциялары: Өлгөндөрдүн саны 12 миңден ашышы мүмкүн