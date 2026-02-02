№ 13 округда кайрадан шайлоо. БШК 25 талапкерди каттады

Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы № 13 шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкерлерди каттоону аяктады. Жалпысынан 25 талапкер катталды (эркектер — 15, аялдар — 10).
Катталган талапкерлер бюджетке 7 млн сом шайлоо төгүмүн төлөштү.
2026-жылдын 1-мартына белгиленген № 13 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын кайра шайлоого катышуу ниетин 31 жаран билдирген.
Алардын ичинен 5 талапкер шайлоого катышуудан баш тартты, 1 талапкерди БШК каттоодон баш тартты.
Эске салсак, кайра шайлоо 1-мартта өтөт.