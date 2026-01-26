№ 13 шайлоо округундан кайра шайлоого 22 талапкер арыз берди

Борбордук шайлоо комиссиясына Жалал-Абад облусундагы № 13 шайлоо округунда парламенттик шайлоого катышуу үчүн 22 талапкер катышуу ниетин билдирди. Бул тууралуу 24.kg агенттигине Борбордук шайлоо комиссиясынан билдирди.
Маалыматка ылайык, алар:
- Арстанбеков Акылбек Советбекович;
- Маматаев Эркинбек Садирбекович;
- Асанов Уланбек Жалалович;
- Асамудинов Бактыбек Асанович;
- Калматов Токторали Калдарович;
- Чолпонов Уланычбек Калдарбекович;
- Матсаков Кадырбек Мусаевич;
- Абдыразакова Гүлнара Пазылжановна;
- Мацаков Бакыт Калбаевич;
- Эгембердиев Арсланбек Абдыкайымович;
- Базаркулова Нурсыйда Манасовна;
- Чомоев Алмазбек Алтынбекович;
- Базарбаев Каныбек Суйунучбекович;
- Мансуралыев Залкарбек Медетбекович;
- Өсөрбек Исраилжан уулу;
- Койчуманова Нуркан Кадыровна;
- Нуриев Кубан Бактыбаевич;
- Атабекова Кызжибек Азимжановна;
- Темирбаева Махсудахан Юлчиевна;
- Мурашев Нурбек Мурпазылжанович;
- Абдималиков Уланбек Абдималикович;
- Абсалиев Ахматали Садырбекович.
Кайра шайлоого катышуу ниети жөнүндө арыздарды кабыл алуу добуш берүү күнүнө 30 календардык күн калганга чейин, тактап айтканда, 2026-жылдын 29-январында саат 18:00гө чейин (кошуп алганда) аяктайт.
Белгилей кетсек, аталган округда кайра шайлоо 1-мартка белгиленген.