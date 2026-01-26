14:03
№ 13 шайлоо округундан кайра шайлоого 22 талапкер арыз берди

Борбордук шайлоо комиссиясына Жалал-Абад облусундагы № 13 шайлоо округунда парламенттик шайлоого катышуу үчүн 22 талапкер катышуу ниетин билдирди. Бул тууралуу 24.kg агенттигине Борбордук шайлоо комиссиясынан билдирди.

Маалыматка ылайык, алар:

  • Арстанбеков Акылбек Советбекович;
  • Маматаев Эркинбек Садирбекович;
  • Асанов Уланбек Жалалович;
  • Асамудинов Бактыбек Асанович;
  • Калматов Токторали Калдарович;
  • Чолпонов Уланычбек Калдарбекович;
  • Матсаков Кадырбек Мусаевич;
  • Абдыразакова Гүлнара Пазылжановна;
  • Мацаков Бакыт Калбаевич;
  • Эгембердиев Арсланбек Абдыкайымович;
  • Базаркулова Нурсыйда Манасовна;
  • Чомоев Алмазбек Алтынбекович;
  • Базарбаев Каныбек Суйунучбекович;
  • Мансуралыев Залкарбек Медетбекович;
  • Өсөрбек Исраилжан уулу;
  • Койчуманова Нуркан Кадыровна;
  • Нуриев Кубан Бактыбаевич;
  • Атабекова Кызжибек Азимжановна;
  • Темирбаева Махсудахан Юлчиевна;
  • Мурашев Нурбек Мурпазылжанович;
  • Абдималиков Уланбек Абдималикович;
  • Абсалиев Ахматали Садырбекович.

Кайра шайлоого катышуу ниети жөнүндө арыздарды кабыл алуу добуш берүү күнүнө 30 календардык күн калганга чейин, тактап айтканда, 2026-жылдын 29-январында саат 18:00гө чейин (кошуп алганда) аяктайт.

Белгилей кетсек, аталган округда кайра шайлоо 1-мартка белгиленген.
