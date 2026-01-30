08:55
Жогорку Кеңешке кайрадан шайлоо: № 13 шайлоо округунда 31 талапкер көрсөтүлдү

Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча, № 13 көп мандаттуу шайлоо округунда Жогорку Кеңештин депутаттарын кайрадан шайлоого талапкерлерди көрсөтүүнүн мөөнөтү 29-январда аяктады.

Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча, шайлоо 1-мартка белгиленген.

«Жалпысынан 31 талапкер (21 эркек, 10 аял) көрсөтүлдү. Бүгүнкү күнгө чейин он бир талапкер катталды. Алардын төртөө шайлоодон баш тартты. Ал эми Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссия бир талапкерди каттоодон баш тартты», — деп айтылат билдирүүдө.

