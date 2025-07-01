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Власть

Кыргызстан принял в госсобственность крупные участки земли от Узбекистана

Кабинет министров утвердил постановление о принятии в государственную собственность двух земельных участков, переданных Узбекистаном в пользу Кыргызстана на кыргызско-узбекской государственной границе в Ошской области.

Первый участок площадью 100 гектаров расположен в Кара-Суйском районе между пограничными пунктами № 312/4 и 312/6. Второй участок площадью 198,44 гектара находится в Араванском районе между пунктами № 324 и 328.

Данные решения приняты в рамках реализации Закона «О ратификации соглашения между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о некоторых участках государственной границы», подписанного 3 ноября 2022 года в Бишкеке.

Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии совместно с полномочным представителем президента в Ошской области в течение месяца проведет инвентаризацию и государственную регистрацию данных участков.

Администрации Кара-Суйского и Араванского районов обязаны безвозмездно передать земельные участки в пользование соответствующим айыльным округам — Кара-Суу и Керме-Тоо — и обеспечить их использование по целевому назначению. Финансирование мероприятий по реализации постановления будет осуществляться за счет местных бюджетов.

Также подготовят новую карту административных границ и внесут изменения в документы после завершения процесса демаркации государственной границы.

Контроль за исполнением постановления возложен на управление контроля исполнения решений президента и кабинета министров при администрации главы государства.

Постановление вступает в силу через семь дней.

Напомним, в 2022 году КР и РУз подписали соглашение об отдельных участках узбекско-кыргызской границы. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/334790/
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