Как идет демаркация границы с Таджикистаном, рассказали в Баткенском полпредстве

Демаркация кыргызско-таджикской границы идет по плану. Рабочей силы и строительных материалов достаточно, сообщила пресс-служба полномочного представителя президента КР в Баткенской области.

Установка проволоки на границе ведется на перевале Кожо-Каары в селе Ак-Сай Баткенского района и в местности Катта-Туз Лейлекского района.

Инженерные работы выполняют в три этапа. К сегодняшнему дню на 74 километрах вырыты ямы. Металлические трубы установили на 68 километрах участка. Проволока протянута на 62 километрах границы.

Ранее сообщалось, что на 2025 год запланировано ограждение 420 километров участка границы между Кыргызстаном и Таджикистаном.

В демаркации участвуют военнослужащие Пограничной службы, Министерства обороны, Внутренних войск МВД, специалисты инженерно-саперного отряда Погранслужбы, сотрудники полка специального назначения «Шумкар» и управления МЧС по Баткенской области.

Под руководством полпреда Айбека Шаменова местные органы власти оказывают содействие в демаркационных работах. Жители поддерживают проведение ограждения границы и с пониманием относятся к установке проволоки, проходящей через территории их домов.