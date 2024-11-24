Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов обсудили вопросы делимитации границ

В городе Бустон Согдийской области состоялась встреча сопредседателей правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова.

Стороны обсудили вопросы делимитации кыргызско-таджикской государственной границы и дали конкретные поручения рабочим группам правительственных делегаций двух стран продолжить работу по определению прохождения линии границы двух государств на оставшихся участках.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.